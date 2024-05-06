شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «أسمنت الشرقية» ترتفع إلى 68 مليون ريال في الربع الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة أسمنت المنطقة الشرقية في الربع الأول من 2024 بنسبة21.4%، مسجلة 68 مليون ريال، مقابل 56 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول، إن سبب ارتفاع صافي الأرباح يعود إلى ارتفاع كمية مبيعات الأسمنت والخرسانة مسبقة الصنع، وانخفاض المصاريف الأخرى، وارتفاع أرباح استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى: ارتفاع كمية وقيمة مبيعات الأسمنت، وتسجيل إنخفاض في قيمة الاستثمار في شركة زميلة للربع السابق.وأضافت أن من ضمن الأسباب: انخفاض المصاريف الأخرى، وارتفاع أرباح استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وأرباح بيع ممتلكات ومعدات.