شركة البلد الأمين تطرح مشروع إنشاء وتشغيل واستثمار وصيانة حديقة القطار بمكة المكرمة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت شركة البلد الأمين، -الذراع الاستثماري لأمانة العاصمة المقدسة- عن طرح مشروع إنشاء وتشغيل واستثمار وصيانة حديقة القطار بحي الرصيفة بمدينة مكة المكرمة.

وأوضحت الشركة أن مساحة المشروع تبلغ 7,978.20متراً مربعاً، بعقد يمتد لـ15 سنة، مبينة أن آخر موعد لشراء الكراسة وفتح المظاريف سيكون بتاريخ 2024/06/02م، وذلك عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”.