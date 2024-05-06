سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 6-5-2024 في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "الجريدة العقارية" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 6-5-2024 في البنوك المصرية.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة: 47.83 جنيه للشراء، و47.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.80 جنيه للشراء، و47.90 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع.