شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «بوان» 16% إلى 29 مليون ريال في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة بوان بنسبة 15.6% في الربع الأول من 2024، مسجلة 29.152 مليون ريال، مقابل 34.532 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى: انخفاض صافي ربح المنتجات المعدنية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار البيع مما أدى إلى انخفاض هامش الربح.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: انخفاض صافي ربح قطاع الصناعات الكهربائية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الكميات المباعة، وارتفاع مصاريف التشغيل ومصروف الزكاة، وانخفاض أرباح الاستثمار في الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

ويأتي ذلك الانخفاض على الرغم من ارتفاع الكميات المباعة في قطاعات الصناعات المعدنية والخشبية والبلاستيكية، وانخفاض تكلفة التمويل بنسبة 21% نتيجة لانخفاض إجمالي ديون الشركة.

ويعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى: انخفاض صافي ربح قطاع الصناعات المعدنية والخشبية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الكميات المباعة من المنتجات المعدنية وانخفاض متوسط أسعار البيع للمنتجات الخشبية مما أدى إلى انخفاض هامش الربح.

وأشارت إلى أن الأسباب تشمل: انخفاض صافي ربح قطاع الصناعات البلاستيكية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار البيع مما أدى إلى انخفاض هامش الربح، وانخفاض الايرادات الأخرى وارباح الاستثمار في الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

ويأتي ذلك الانخفاض على الرغم من ارتفاع صافي ربح قطاع الصناعات الكهربائية إذ بلغ 20,3 مليون ريال خلال الربع الحالي بالمقارنة مع ربح بلغ 8,3 مليون ريال للربع السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الكميات المباعة مما أدى إلى تحسن هامش الربح.

ونوهت بانخفاض مصاريف التشغيل ومصروف الزكاة، وانخفاض تكلفة التمويل بنسبة 14% نتيجة لانخفاض إجمالي ديون الشركة.