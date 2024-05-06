الاقتصاد

توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق «تعليم ريت»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق تعليم ريت للفترة من 1 يناير 2024م إلى 31 مارس الماضي.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن إجمالي الأرباح الموزعة 8,160,000 ريال، فيما يبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 51,000,000 وحدة.
وأضافت أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.16 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.29%، فيما ستكون نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 2023-12-31.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 9 مايو الحالي، فيما ستكون دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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