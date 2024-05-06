الاقتصاد

«أديس» تتعاقد لنشغيل منصة حفر بحرية في قطر بـ350 مليون ريال

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «أديس» تتعاقد لنشغيل منصة حفر بحرية في قطر بـ350 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أديس القابضة إتمام التعاقد مع شركة توتال إنرجيز، لتشغيل منصة حفر بحرية مرفوعة في قطر.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ توقيع الترسية في 14 أبريل الماضي، فيما وقعت العقد أمس.
وأضافت أن قيمة العقد تقدر بنحو 350 مليون ريال، وذلك لتشغيل منصة حفر بحرية مرفوعة في قطر بفترة إلزامية لمدة سنة مع خيار التمديد تصل حتى 18 شهراً إضافي.
وأوضحت أن من المتوقع أن تبدأ الاعمال في النصف الثاني من عام 2024.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا