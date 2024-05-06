شكرا لقرائتكم خبر عن «أديس» تتعاقد لنشغيل منصة حفر بحرية في قطر بـ350 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أديس القابضة إتمام التعاقد مع شركة توتال إنرجيز، لتشغيل منصة حفر بحرية مرفوعة في قطر.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ توقيع الترسية في 14 أبريل الماضي، فيما وقعت العقد أمس.

وأضافت أن قيمة العقد تقدر بنحو 350 مليون ريال، وذلك لتشغيل منصة حفر بحرية مرفوعة في قطر بفترة إلزامية لمدة سنة مع خيار التمديد تصل حتى 18 شهراً إضافي.

وأوضحت أن من المتوقع أن تبدأ الاعمال في النصف الثاني من عام 2024.