شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «وقت اللياقة» ترتفع إلى 94 مليون ريال في الربع الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب زيادة الأرباح إلى ارتفاع في التكلفة الإجمالية للإيرادات بنسبة 21% مقارنة بالربع المماثل من السنة السابقة نتيجة إضافة 18 مركزا لوقت اللياقة منذ نهاية الربع الأول 2023م.

وبحسب الشركة أدت الزيادة في أعداد المشتركين إلى ارتفاع تكاليف التنظيف والصيانة، وكذلك الاستمرار في برنامج تجديد الأندية

وأوضحت أن من ضمن الأسباب: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتسويق بنسية 30% مدفوعةً بزيادة الإنفاق على التسويق والاستثمار في الحلول الرقمية والكفاءات البشرية لدعم استراتيجية الشركة، إضافة إلى ارتفاع تكلفة التمويل بسبب ارتفاع معدلات الفائدة مقارنة بالربع الأول من السنة السابقة.

وتضمن الربع الأول 2024م، دخل غير متكرر بقيمة 18 مليون ريال ناشئ عن مفاوضات إيجارية ناجحة لصالح أحد المراكز في رأس الخيمة، بالإمارات العربية المتحدة، والذي سبق تسجيل مخصص انخفاض في قيمته. كما تضمن الربع كذلك تسجيل ربح بقيمة 3.5 مليون ريال من مرابحة قصيرة أجل.

ويعود الانخفاض في صافي ربح الربع الأول 2024م مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات، بالإضافة للارتفاع في التكلفة الإجمالية للإيرادات بسبب زيادة عدد المراكز العاملة والاستمرار في برنامج تجديد الأندية الرياضية "ناديك تغير". الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) بنسبة 49.2% في الربع الأول من 2024، مسجلة 94 مليون ريال، مقابل 63 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب زيادة الأرباح إلى ارتفاع في التكلفة الإجمالية للإيرادات بنسبة 21% مقارنة بالربع المماثل من السنة السابقة نتيجة إضافة 18 مركزا لوقت اللياقة منذ نهاية الربع الأول 2023م.وبحسب الشركة أدت الزيادة في أعداد المشتركين إلى ارتفاع تكاليف التنظيف والصيانة، وكذلك الاستمرار في برنامج تجديد الأندية الرياضية "ناديك تغير" وارتفاع عدد المراكز العاملة على مدى 24 ساعة.وأوضحت أن من ضمن الأسباب: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتسويق بنسية 30% مدفوعةً بزيادة الإنفاق على التسويق والاستثمار في الحلول الرقمية والكفاءات البشرية لدعم استراتيجية الشركة، إضافة إلى ارتفاع تكلفة التمويل بسبب ارتفاع معدلات الفائدة مقارنة بالربع الأول من السنة السابقة.وتضمن الربع الأول 2024م، دخل غير متكرر بقيمة 18 مليون ريال ناشئ عن مفاوضات إيجارية ناجحة لصالح أحد المراكز في رأس الخيمة، بالإمارات العربية المتحدة، والذي سبق تسجيل مخصص انخفاض في قيمته. كما تضمن الربع كذلك تسجيل ربح بقيمة 3.5 مليون ريال من مرابحة قصيرة أجل.ويعود الانخفاض في صافي ربح الربع الأول 2024م مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات، بالإضافة للارتفاع في التكلفة الإجمالية للإيرادات بسبب زيادة عدد المراكز العاملة والاستمرار في برنامج تجديد الأندية الرياضية "ناديك تغير".