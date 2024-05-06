شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «أكاديمية التعلم» يوصي بزيادة رأس المال إلى 90 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة أكاديمية التعلّم، أمس، بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وذلك برسملة مبلغ 30 مليون ريال من بند الأرباح المبقاة.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تمثل الزيادة نسبة 50% من رأس مال الشركة ومنح عدد سهم واحد لكل سهمين مملوكين، فيما كان رأس المال قبل الزيادة 60 مليون ريال، فيما يصبح بعد الزيادة 90 مليون ريال بزيادة 50%، بينما كان عدد الأسهم قبل الزيادة 60 مليون سهم، فيما يصبح بعد الزيادة 90 مليون سهم.

وتهدف الشركة من رفع رأس المال للتركيز في النمو والتوسع حسب الأهداف الاستراتيجية للشركة، لذلك تمت التوصية برسملة جزء من الأرباح المبقاة وتوزيع أسهم منحة بالمقابل.

وسيكون تاريخ الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية والذي سيتم تحديده لاحقا.