شكرا لقرائتكم خبر عن «أفالون فارما» تحصل على موافقة لتسجيل خطوط إنتاج جديدة بمصنع في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية "أفالون فارما" صدور موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء على تسجيل خطوط إنتاج جديدة في مصنع الشركة رقم (2) في مدينة الرياض.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تشمل خطوط الإنتاج الجديدة التي تمت الموافقة عليها من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء خطوط تصنيع الكبسولات والأقراص، بالإضافة إلى المواد شبه الصلبة التي تشمل الكريمات والمراهم والجل.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية عند التشغيل الكامل لخطوط الإنتاج المسجلة تصنيع وإنتاج 270 مليون قرص وكبسولة سنويًا، في حين تصل الطاقة الإنتاجية لتصنيع وإنتاج المواد شبه الصلبة إلى 22 مليون وحدة سنويًا.

وسيبدأ الإنتاج التجاري في خطوط الإنتاج الجديدة التي تم تسجيلها بمجرد الحصول على الموافقات من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء ذات الصلة بالمستحضرات المستهدف تصنيعها.