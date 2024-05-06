شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «وقت اللياقة» يوصي بتوزيع أرباح نقدية عن الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة لجام للرياضة، (وقت اللياقة) أمس، التوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الأول من عام 2024م.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن إجمالي المبلغ الموزع 50,811,860.17 ريال، فيما يبلغ غد الأسهم المستحقة للأرباح 52,383,361 سهم.

وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.97 ريال للسهم، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 9.7%.

وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة والتي سيعلن عن موعد انعقادها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.

ونوهت بإعلان تاريخ التوزيع لاحقا.