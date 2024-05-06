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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
ارتفعت أسعار الذهب اليوم، وسيبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في خفض أسعار الفائدة .
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 % إلى 2309.24 دولارات للأوقية، فيما ربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 2318.80 دولارًا للأوقية.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.3 % إلى 26.89 دولارًا للأوقية، وخسر البلاتين نحو 0.7 % إلى 948.97 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.1 % مسجلًا 946.58 دولارًا.