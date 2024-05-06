ارتفاع أسعار الذهب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، وسيبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في خفض أسعار الفائدة .

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 % إلى 2309.24 دولارات للأوقية، فيما ربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 2318.80 دولارًا للأوقية.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.3 % إلى 26.89 دولارًا للأوقية، وخسر البلاتين نحو 0.7 % إلى 948.97 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.1 % مسجلًا 946.58 دولارًا.