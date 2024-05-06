شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات الهندسية تجتمع لبحث تعميق صناعة الكراكات بمصر الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية عن عقد إجتماع موسع لتوطين وتعميق صناعة الكراكات والتكريك في مصر تنفيذا لتكليفات رئاسية للاهتمام بهذه الصناعة المهمة، وهذا من ضمن أدوار الغرفة المنوطة بتنفيذه للاهتمام بالصناعة المحلية وتعميقها.



وأوضح محمد المهندس، أن هيئة التنمية الصناعية أرسلت خطابا رسميا للغرفة لدراسة سبل تشجيع الصناعات الداعمة لصناعة التكريك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للوزارات المعنية ومنها الصناعة والتجارة والدولة للإنتاج الحربي والبترول والثروة المعدنية والهيئة العامة للاستثمار بالاهتمام بتصنيع المعدات الخاصة بالتكريك .

وقال المهندس عبد الصادق أحمد مستشار غرفة الصناعات الهندسية أن الخطاب الوارد للغرفة من هيئة التنمية الصناعية هدفه التنسيق مع هيئة الاستثمار والجهات المعنية بهذه الصناعة وبالفعل تم ترتيب عقد مؤتمر موسع يوم الاربعاء القادم بمقر اتحاد الصناعات.

وقامت غرفة الصناعات الهندسية بتوجيه الدعوة لوزارة الانتاج الحربي والمصانع التابعة لها والهيئة العربية للتصنيع وتم توجيه الدعوة لشعبة الالات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية وشعبة الادوات الكهربائية والكابلات والأعضاء من الغرفة العاملين في مجال الطلمبات والمحركات، وكذلك تم توجيه دعوة لهيئة قناة السويس وجهاز الصناعات والخدمات البحرية وكذلك شركة أجنبية متخصصة في صناعة الكراكات ومن المنتظر أن يسفر المؤتمر عن توصيات هامة تدعم تطوير وبناء وتعميق صناعة الكراكات في مصر.