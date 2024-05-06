شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يعقوب: الإصلاح الاقتصادى عزز قدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير ”الخليج 365”، إن والذى بدأت مصر فى تنفيذه منذ 3 نوفمبر 2016، عزز من قدرة الاقتصاد المصرى على امتصاص الصدمات الخارجية الناتجة عن أزمة كورونا والتوترات الجيوسياسية، لافتا إلى أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادى فى وضع الأساس لتحقيق معدلات نمو وتوظيف مرتفعة.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن التدفقات الاستثمارية تعزز الموارد الدولارية لمصر وتعمل على رفع معدل الإنتاج من السلع والخدمات وزيادة النمو فى الناتج المحلى الإجمالى ومعدل التصدير للخارج، مؤكداً أن تغيير مؤسسة "فيتش" نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصرى إلى "إيجابية" مع تثبيت التصنيف الائتمانى يعد مؤشراً مهما ويدعم الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصرى وبالتالى زيادة موارد العملة الأجنبية وتدفقات النقد الأجنبى خلال الفترة المقبلة، متوقعاً ارتفاع أرصدة الاحتياطيات الأجنبية لأكثر من 50 مليار دولار تدريجياً خلال السنوات القليلة المقبلة والتى تسجل حاليا 40.3 مليار دولار.



ولفت الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أنه من المتوقع أن تسهم إجراءات الحكومة والبنك المركزى المصرى بتوحيد سعر الصرف ورفع سعر الفائدة بنسبة 6% وتدابير تمكين القطاع الخاص، فى زيادة الاستثمارات فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة والصناعة والسياحة، لافتا إلى أن قطاع السياحة فى مصر حقق إيرادات بلغت 14 مليار دولار خلال العام الماضى 2023.