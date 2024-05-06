شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط: تريليون جنيه حجم الاستثمارات العامة بخطة 24/25 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 24/2025 تخصيص استثمارات عامة فى حدود تريليون جنيه، وقد خُصِّص نحو 496 مليار جنيه استثمارات حكوميّة، بنسبة 50% من جُملة الاستثمارات العامة يتركّز الجزء الأكبر منها فى مجال التنمية البشريّة.

وأكد تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة العام المالى القادم تتضمن عدداً كبيراً من مشروعات وبرامج ومبادرات التنمية القطاعيّة تم فيها مراعاة التركيز على أولويّات التنمية على مُستوى كل قطاع من القطاعات سواء فى مجال التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الـمحلية، مشيرا إلى توجيه اكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية إلى التنمية البشرية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحى.

وعن مستهدفات الخطة على مُستوى الـمُتغيّرات الاقتصاديّة الكليّة، أوضح التقرير انها تشمل تحقيق مُعدّل نمو اقتصادى حقيقى فى حدود 4.2% فى عام 24/2025، كما أنه من الـمُتوقّع أن يصِل الناتج الـمحلى الإجمالى بالأسعار الجاريّة إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية خِطّة عام 24/2025، مُقابل 13.9 تريليون جنيه مُتوقّع فى عام 23/2024، مشيرة إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتتجاوز 2 تريليون جنيه لأوَّلِ مرّة، حيث تُقدّر بنحو 2.25 تريليون جنيه مُقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه استثمارات مُتوقّعة لعام 23/2024، واستثمارات فعليّة 1.3 تريليون جنيه لعام 22/2023.

وأشار التقرير إلى أن الخطة تشمل توجيه استثمارات عامة قدرُها 268 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بما يُعادل 27% من جملة الاستثمارات العامة، ففى مجال الارتقاء بخدمات التعليم تم توجيه نحو 71 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع التعليم الـمدرسى والجامعى.

وتابع التقرير أن الخطة تستهدف فى مجال التعليم قبل الجامعى، توجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة، لحل مشكلة الكثافات خاصةً فى المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، وتوجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسى (الجيزة، البحيرة، الفيوم، القاهرة، الإسكندرية)، وإنشاء 16 ألف فصل جديد وتطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل، بالإضافة إلى توسّعات الأبنية التعليمية، شَمَلت توجّهات الخطة زيادة الاهتمام بتأهيل الـمدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتنفيذ خطة تعيين 150 ألف مُعلِّم، فضلًا عن تفعيل برامج محو الأمية، وبخاصة فى الـمُحافظات التى ترتفع فيها مُعدّلات الأمية، وكذا التوسّع فى إنشاء الحضَانات.