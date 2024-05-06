شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء مصر العليا: نستهدف تركيب 494 ألف عداد مسبوق الدفع خلال العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أن الشركة تستهدف تركيب 494 ألف عداد مسبق دفع (جديد/ إحلال) للوصول لعدد 4.005 مليون مشترك خلال العام المالي الجديد 2024/2025 بنسبة تطور 4.68% مقابل 3.826 مليون عن العام المالي المتوقع 2023/2024م، بنسبة تطور 3.62% والبالغ 3.692 مليون مشترك لفعلي 2022/2023م. وكذلك الإجراءات التالية.

وأضاف صدقى فى تصريحات خاصة ل ”الخليج 365” ، أن الشركة حريصة على استكمال تنفيذ البرنامج الموحد لشحن العدادات مسبقة الدفع لدمج جميع برامج شركات العدادات ببرنامج واحد لسهولة التعامل والحصول على كافة التقارير المطلوبة ، بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع العدادات الذكية.

وأشار صدقى إلى أن الشركة تسير بخطى سريعة تنفيذ لتغيير العدادات التقليدية الى عدادات مسبقة الدفع وتغيير عدادات المصالح الحكومية وكذلك عدادات الإنارة العامة لعدادات ذكية وكافة المشتركين بكافة الأنشطة.