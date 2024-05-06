شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى فى الأسواق اليوم الإثنين 6 مايو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار اللحوم البلدى في الأسواق اليوم الاثنين 6 مايو 2024 والتي تسجل استقرار ملحوظ بين 320 و390 جنيها للكيلو حسب القطعية، وذلك في تعاملات اليوم الجمعة ، وفي بعض المنافذ بمناطق متفرقة تكون الأسعار متفاوتة سجلت الأسعار 300 جنيه، ويجرى طرح الكيو في منافذ امان بسعر 290 جنيها للكيلو إلى 310 جنيهات.

وبحسب نشرة شعبة القصابين، يباع اللحم الضأن بسعر ما بين 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو 350 جنيها، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 274- 320 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 290 و390 جنيها للكيلو.

ويشهد سوق اللحوم استقرار ملحوظ في الأسعار خلال الفترة الحالية، مع ضخ معروض كبير في الأسواق عبر المنافذ والشوادر المختلفة من أجل المساهمة في ضبط الأسعار.