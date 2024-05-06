شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 6-5-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الاثنين 6-5-2024، بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 47.90 للشراء، 48 جنيه للبيع، أما في بنك مصر سجل 47.90 للشراء، 48 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 47.90 للشراء، 48 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك المصرية التالى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى47.90 جنيه للشراء.

48 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر47.90 جنيه للشراء.

48 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية47.90 جنيها للشراء.

48 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"47.90 جنيها للشراء.

48 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة47.90 جنيه للشراء.

48 جنيه للبيع.





سعر الدولار في المصرف العربي الدولي47.90 جنيه للشراء.

48 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك قناة السويس47.90 جنيه للشراء.

48 جنيه للبيع.