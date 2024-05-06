شكرا لقرائتكم خبر عن "وول ستريت" تفتح على ارتفاع مع توقع خفض أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت مؤشرات الأسهم في وول ستريت على ارتفاع اليوم الاثنين مع زيادة المتعاملين رهانهم على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا العام بعد بيانات الوظائف التي جاءت أضعف من المتوقع الأسبوع الماضي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 86.8 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 38762.43. ستاندرد اند بورز وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 14.6 نقطة أو 0.29 بالمئة إلى 5142.42.

بينما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 52.2 نقطة أو 0.32 بالمئة إلى 16208.537.