القدية تطلق «أكواريبيا» أول متنزه ترفيهي مائي في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار أمس، متنزه «أكواريبيا»، أول متنزه ترفيهي مائي من نوعه في المملكة والأكبر في المنطقة، ويقع في قلب مدينة القدية، وسيكون مكملا لـSix Flags مدينة القدية، المتنزه الترفيهي الرئيسي في المدينة والأول من نوعه خارج أمريكا الشمالية.

ويأتي الكشف عن «أكواريبيا» بعد الإعلان عن عدد من المعالم الترفيهية والرياضية والثقافية المثيرة في مدينة القدية، بما في ذلك أول منطقة للألعاب والرياضات الالكترونية متعددة الاستخدامات في العالم، واستاد الأمير محمد بن سلمان متعدد الرياضات، ومضمار السرعة، ومتنزه «دراغون بول» الترفيهي.

وانطلاقا من فلسفة «قوة اللعب» التي تتبناها مدينة القدية، ستكون «أكواريبيا» أول مدينة ترفيهية مائية محلية الصنع في المملكة، وستجذب الزوار من جميع أنحاء العالم من خلال 22 لعبة وتجارب مائية مناسبة لمختلف أفراد العائلة، حيث يتضمن المشروع 5 أرقام قياسية عالمية، بما في ذلك أول حلقة مائية مزدوجة في العالم، وأطول وأعلى أفعوانية مائية مع أعلى نقطة قفز، وأطول وأعلى مسار سباق مائي، وأطول منزلق مائي، وأكبر لعبة في العالم على الإطلاق.

كما ستحتوي «أكواريبيا» على أول رحلة مغامرة تحت الماء تضم مركبات غوص، وسيستمتع عشاق المغامرة بمنطقة الرياضات المائية المخصصة لركوب الرمث والتجديف بالكاياك والتجديف بقوارب الكانيون، والتسلق الفردي الحر والقفز على المنحدرات، وإضافة إلى أول حوض سباحة لركوب الأمواج في المملكة، ستوفر «أكواريبيا» عناصر تصميم غامرة ومرافق نادرا ما ترى في الحدائق المائية، حيث تتمحور فكرتها حول ينابيع المياه الصحراوية القديمة والحياة البرية في القدية.

ويقع كل من «أكواريبيا» و»Six Flags مدينة القدية» داخل مدينة القدية في حي يمكن المشي فيه بالكامل، حيث يستمتع الزوار بمجموعة فريدة وواسعة من الأنشطة والفنادق وخيارات تناول الطعام والاسترخاء؛ لإعادة شحن طاقتهم بين الألعاب الترفيهية وفرص المغامرة، ومن خلال التصميم المبتكر والبنية التحتية، سيتمكن الزوار من التنقل دون عناء، مما يقلل من وقت الرحلة ويزيد من المتعة، حيث إن الارتباط السلس بين كلا المتنزهين الجديدين يؤكد أن كل لحظة في مدينة القدية ستكون مليئة بالإثارة.

وقال العضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار عبدالله الداود «يمثل هذا الإعلان علامة فارقة مهمة لمدينة القدية ولقطاع الترفيه والسياحة والرياضة.

وبينما نواصل توسيع عروضنا الترفيهية، سيلبي مشروع أكواريبيا و»Six Flags مدينة القدية»، الاحتياجات الترفيهية المتنوعة لمجتمعنا، فضلا عن المساهمة في تنويع اقتصادنا وخلق المزيد من فرص العمل في قطاع السياحة».

ومن المقرر أن يكون كلا المتنزهين أول مناطق الجذب التي ستفتتح أمام الزوار لتجربة العروض الترفيهية والرياضية في مدينة القدية، ومن المقرر انتهاء أعمال البناء في 2025م.