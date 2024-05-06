100 شركة ومؤسسة في يوم المهنة بجامعة البترول

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واطلع أمير المنطقة الشرقية خلال جولته في المعرض، على أجنحة الجهات المشاركة والتي تضمنت مجموعه كبيرة من أهم الشركات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص.
وكرم الأمير سعود بن نايف، مسؤولي الجهات الداعمة لفعاليات المناسبة، وهي شركة أرامكو السعودية – الراعي الرسمي، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية - الراعي الذهبي، وصندوق التنمية الصناعية السعودي - الشريك الذهبي، ووزارة الطاقة - الراعي الشرفي.
ويهدف يوم المهنة إلى توفير الفرص الوظيفية والتدريبية لخريجي الجامعة وطلبتها، بالإضافة إلى إطلاع مسؤولي الجهات المشاركة على النقلة النوعية المصاحبة للتحول الإستراتيجي الذي تشهده الجامعة.
وأشار رئيس الجامعة الدكتور محمد السقاف إلى أهمية هذه المناسبة والتي تعد فرصة مميزة لطلبة الجامعة وخريجيها، للتعرف على الفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة لهم، حيث تم إعدادهم وتأهيلهم طوال فترة دراستهم ليكونوا الأكفأ والأفضل لسوق العمل.
وسبقت فعاليات يوم المهنة السنوي التاسع والثلاثون خمس محاضرات بدأت قبل أسبوع من الافتتاح الرسمي للمناسبة، وشارك في تقديمها أكاديميون وخبراء من الجامعة والجهات المشاركة، وتناولت مواضيع متعلقة بنظام العمل السعودي وكيفية العمل في شركات التقنية والتطوير المعني الشخصي وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة بحقل التوظيف.
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