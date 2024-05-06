شكرا لقرائتكم خبر «أرويا كروز» تشارك في معرض سوق السفر العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك «أرويا كروز»، أول خط للرحلات البحرية السياحية (الكروز) في المملكة، التابعة لشركة «كروز السعودية»، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، في معرض سوق السفر العربي بدبي، الذي انطلق أمس ويستمر أربعة أيام (من 6 إلى 9 مايو 2024).

وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز دور «أرويا كروز» الريادي في قطاع السياحة البحرية في المنطقة، والتفاعل مع رواد وصناع القرار والخبراء العالميين في مجال السياحة والسفر.

وتكشف «أرويا كروز» خلال مشاركتها النقاب عن مسار رحلات سفينتها السياحية الفريدة من نوعها، والتي تتميز بتصميم فريد وعروض مخصصة للأذواق العربية.

وتضم السفينة، التي تعد منتجعا عائما، 18 طابقا تشمل 28 مطعما ومقهى، و20 مرفقا ترفيهيا، فضلا عن مجموعة متنوعة من المتاجر والمنتجعات الصحية، بتصميم فريد يحتفي بالتراث الثقافي السعودي الغني والضيافة العربية المتميزة.

وإلى جانب عرض ميزات السفينة، تخطط «أرويا كروز» لتوقيع مذكرات تفاهم استراتيجية والمشاركة في مناقشات عبر الجلسات الحوارية واللقاءات المباشرة مع قادة الصناعة ووسائل الإعلام المتخصصة في السياحة.

وسيتمكن زوار جناح «أرويا كروز» في معرض سوق السفر العربي من استكشاف التجارب الفريدة المتاحة على متن السفينة، حيث يعرض الجناح مجموعة متنوعة من التصاميم والتجارب، وذلك من خلال شاشات العرض التفاعلية والنماذج المجسمة للسفينة والكبائن.

وبهذه المناسبة، قال رئيس «أرويا كروز» يورغ رودولف «نتطلع إلى مشاركة أرويا كروز الأولى في معرض سوق السفر العربي، والذي يُعد من أبرز الفعاليات في قطاع السياحة.

إنها فترة مميزة لشركتنا حيث نشهد إطلاق أولى سفننا السياحية للأسواق التجارية، ونتوق لعرض المرافق المتنوعة والتصميم الفريد والتجارب العربية الأصيلة على متن سفينة أرويا كروز لزوار المعرض في هذا الشهر».