شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تسلّط الضوء على أهمية الابتكار والاستثمار في الموارد البشرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد النائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، الأستاذ وائل الجعفري، على أهمية الابتكار في مجال هندسة العمليات، كما شدّد خلال كلمته في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لهندسة العمليات (ميبك 2024) في نسخته السادسة، على ضرورة الاستثمار في الموارد البشرية التي تسهم في ابتكار التقنيات المتطوّرة بهدف مواكب التغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال.

وقال الجعفري: "في أرامكو السعودية نؤمن بأن هناك مبتكرون متميزون خلف الابتكارات العظيمة، ولذلك، نواصل تقديم برامج تدريبية وتعليمية تستمر طوال مسار الحياة المهنية، وتدريب مهندسينا وموظفينا بهدف تطويرهم لمواكبة تحديات المتغيرات المتسارعة في مجال هندسة العمليات. كما نتطلع إلى نمو وازدهار أعمالنا، ونطمح في الوقت نفسه إلى تحقيق استدامة أكبر، وفي ظل ما يحيط بهذين المطلبين من تحديات لتحديث منشآتنا والمحافظة عليها، فإننا بحاجة إلى مزيد من الجهود لإعادة هندسة العمليات باعتماد أحدث التقنيات لتحقيق السلامة، وتعزيز الموثوقية التي نطمح إليها".

الجدير بالذكر، أن أرامكو السعودية تشارك في هذا المؤتمر باعتبارها الراعي الرسمي والمضيف الحصري لنسخة هذا العام 2024 من المؤتمر والذي تستضيفه المملكة لأول مرة. ويُعد مؤتمر الشرق الأوسط لهندسة العمليات فعالية رائدة في مجال هندسة العمليات تجمع القادة في مجالات الطاقة والبتروكيميائيات والمنافع العامة بهدف تبادل الأفكار والخبرات وأفضل الممارسات الهندسية الرائدة، واستكشاف الابتكارات التقنية. كما يُعد المؤتمر فرصة لربط قادة الصناعة بالخبراء الأكاديميين ومراكز البحوث لتبادل المعرفة ورسم الآفاق المستقبلية.