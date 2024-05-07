شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستقر مع عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لم يطرأ تغير يذكر على أسعار العقود الآجلة للنفط عند التسوية يوم الاثنين، مع استمرار عدم توصل المفاوضين إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتًا أو ما يعادل 0.5% إلى 83.33 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتًا أو ما يعادل 0.5% إلى 78.48 دولار للبرميل. أكبر خسارة أسبوعية وفي الأسبوع الماضي، شهدت العقود الآجلة لكلا الخامين أكبر خسارة أسبوعية في 3 أشهر، إذ تراجع برنت أكثر من 7%، وخام غرب تكساس الوسيط 6.8%، مع تقييم المستثمرين لبيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة، والتوقيت المحتمل لخفض أسعار الفائدة الذي سيعلنه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وخلال المعاملات يوم الاثنين، قفز خام برنت ثم تراجع بسبب توقعات التوصل إلى وقف إطلاق النار، إذ وصل إلى مستوى مرتفعًا عند 83.83 دولار للبرميل، ومستوى متدنيًا عند 82.77 دولار للبرميل.