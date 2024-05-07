102.3 مليار أرباح أرامكو السعودية في الربع الأول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تراجع صافي أرباح شركة أرامكو السعودیة في الربع الأول 2024 إلى 102.27 مليار ريال مقابل 119.54 مليار ريال في الربع المماثل من العام 2023 بنسبة 14.45%، وفق النتائج المالية للشركة المنشورة على موقع تداول.

وبلغ الربح التشغيلي 202 مليار ريال في الربع الأول 2024م مقارنة مع 222 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بتراجع 9%.

وبلغت ربحية السهم 0.43 ريال في الربع الأول، مقارنة مع 0.49 ريال في الربع المقابل.

وأرجعت الشركة تراجع صافي الأرباح بالربع الأول مقارنة بالربع المقابل، إلى انخفاض الكميات المباعة من النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات، وانخفاض دخل التمويل والدخل الآخر.

قابل ذلك جزئيا انخفاض الريع على إنتاج النفط الخام، وارتفاع أسعار النفط الخام مقارنة بالفترة ذاتها للسنة السابقة، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة.

وبلغت الإيرادات 402.04 مليار ريال للربع الأول 2024، مقارنة مع 417.46 مليار ريال للربع المقابل عام 2023، ويعزى التراجع بشكل أساس إلى انخفاض الكميات المباعة من النفط الخام، والذي قابله جزئيا ارتفاع في أسعار النفط الخام خلال الفترة.

وبحسب بيان صادر عن الشركة بلغت التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 126.0 مليار ريال مقابل 148.6 مليار ريال في الربع الأول 2023.

وبلغت نسبة المديونية 3.8% كما في 31 مارس 2024، مقارنة مع 6.3% في نهاية عام 2023.

وأشارت الشركة إلى أنه ستُدفع في الربع الثاني توزيعات أرباح أساسية عن الربع الأول من عام 2024 قدرها 76.1 مليار ريال، وتوزيعات الأرباح الرابعة المرتبطة بالأداء وقدرها 40.4 مليار ريال.

وتوقعت الشركة أن يبلغ إجمالي الأرباح التي يعتزم إعلانها في عام 2024 مقدار 466.1 مليار ريال، تشمل أرباح أساسية بمقدار 304.4 مليار ريال، وأرباح مرتبطة بالأداء بمقدار 161.7 مليار ريال.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر «واصلت أرامكو السعودية، بحمد الله، تحقيق نتائج قوية في الربع الأول، كما أحرزنا تقدما في تنفيذ أهدافنا الاستراتيجية لتوسيع قدراتنا بمجال الغاز، وكذلك توسيع نطاق أعمالنا في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق على المستوى العالمي».

وأضاف «نرى أن الطاقة التقليدية ستبقى في صميم مزيج الطاقة العالمي في المستقبل المنظور، مع إضافة حلول بديلة بمرور الوقت.

وبناءً على ذلك، أتوقع أن تتطور محفظتنا الاستثمارية حيث نهدف إلى الإسهام في تحوّل الطاقة الذي يعالج التحديات المناخية، وفي الوقت نفسه تكون الطاقة بأسعار معقولة وموثوقة ومرنة».

وتابع «إن مركزنا المالي القوي يتيح لنا مواصلة تبني رؤية طويلة المدى».