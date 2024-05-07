شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الذهب مع ترقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، مع استمرار تركيز المتعاملين على احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2313.92 دولار للأوقية، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو حزيران 0.4% إلى 2322.50 دولار للأوقية.

وكان رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون وليامز قال أمس الاثنين إن البنك المركزي سيخفض سعر الفائدة في مرحلة ما، ولم يقدم جدولا زمنيا لذلك لكنه قال إن الاقتصاد يتحرك بشكل عام نحو توازن أفضل. أسعار الفائدة ويتوقع المتعاملون احتمالا نسبته 67% لخفض سعر الفائدة الاتحادي في سبتمبر، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، وتزيد أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 27.3 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 2.2% إلى 975.63 دولار، فيما فقد البلاديوم 0.2 % ليبلغ 975.75 دولار.