الاقتصاد

بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح على ارتفاع 0.11%

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رويترز - طوكيو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفع المؤشر نيكي الياباني في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.
وصعد نيكي 0.11% إلى 38242.92 نقطة، في حين تقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.38% إلى 2716.77 نقطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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