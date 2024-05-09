الاقتصاد

طرح فرصة استثمارية بالمدينة المنورة لإنشاء معارض تجارية

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_ المدينة المنورة

أعلنت أمانة المدينة المنورة عن فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة معارض في طريق الشيخ عبدالعزيز بن صالح بالمدينة المنورة.

وتأتي هذه الفرصة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية و تقديم خدمات بلدية عالية الجودة للمستثمرين، حيث خصّصت الأمانة أرض بمساحة 4404 أمتار مربعة لإنشاء المعارض، وفترة تعاقدية لمدة 25 سنة وفترة سماحة 30 شهرًا، داعية المستثمرين إلى تقديم طلباتهم عبر منصة “استثمارات المدينة” خلال فترة التقديم التي تنتهي في الـ 14 من شهر مايو الجاري.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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