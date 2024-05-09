شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «بلدي للدواجن» تقفز 67% إلى 40.6 مليون ريال في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حققت شركة بلدي للدواجن صافي ربح يقدر بنحو 40.604 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 66.9%، مقارنة بـ24.328 مليون ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب ارتفاع صافى الربح خلال الربع الحالي إلى 40.6 مليون ريال بزيادة عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 66.91 % بسبب زيادة المبيعات وانخفاض المصاريف.
وأضافت أن سبب ارتفاع صافى الربح خلال الربع الحالي إلإلى 40.6 مليون ريال بزيادة عن الربع السابق بسبب زيادة المبيعات وانخفاض المصاريف.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب ارتفاع صافى الربح خلال الربع الحالي إلى 40.6 مليون ريال بزيادة عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 66.91 % بسبب زيادة المبيعات وانخفاض المصاريف.
وأضافت أن سبب ارتفاع صافى الربح خلال الربع الحالي إلإلى 40.6 مليون ريال بزيادة عن الربع السابق بسبب زيادة المبيعات وانخفاض المصاريف.