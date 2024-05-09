غرفة ينبع تُنظِّم ورشة عمل لتعريف أصحاب المنشآت بخدمات منصة “قوى”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المدينة المنورة

نظَّمت غرفة ينبع بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الأجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، أمس، ورشة عمل بعنوان “خدمة إدارة مواقع المنشأة بمنصة قوى”.

وتناولت الورشة التي قدمها مدير إدارة التوطين بفرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة المدينة المنورة رامي الشريف، توعية أصحاب المنشأت بالخدمات التي تتيحها منصة “قوى” للمستفيدين، والتعريف بها، وتمكين صاحب المنشأة من معرفة المواقع والفروع كافة، وتحديث مواقعها الجغرافية، وإضافة العاملين إلكترونيًا، وغيرها من الخدمات.