الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة %8.7 خلال مارس 2024م

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

انخفض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال شهر مارس 2024 بنسبة 8.7% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق مارس 2023م، متأثرا بشكل مباشر با الانخفاض الذي شهده نشاط التعدين واستغلال المحاجر.

ونظرا للأهمية النسبية لنشاط التعدين واستغلال المحاجر والتي بلغت 61.4% من وزن المؤشر فإن اتجاه مؤشر نشاط التعدين واستغلال المحاجر يهيمن على الاتجاه العام للرقم القياسي للإنتاج الصناعي يليه نشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بأهمية نسبية بلغت 35 % و 2.8% على التوالي.

بالإضافة إلى نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 0.69% كما انخفض مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 0.2.% مقارنة بشهر فبراير السابق.

فيما انخفض الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغالل المحاجر في شهر مارس 2024 م بنسبة %14.2 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، حيث خفضت المملكة إنتاجها النفطي ليصل إلى 8.9 مليون برميل يوميا خلال شهر مارس من العام الحالي.

ومقارنة بشهر مارس من العام السابق انخفض الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 0.4% بتأثير من نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة ونشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية حيث انخفض كل منهما بنسبة2.1 % و 5.2% على التوالي.

فيما سجل نشاط صنع الورق ومنتجات الورق ارتفاعا سنويا بنسبة8.2% وارتفع نشاط صنع المشروبات بنسبة6.5%.

أما على صعيد الأداء الشهري للمؤشر الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية فقد ارتفع بنسبة 0.2 % مدعوما بارتفاع نشاط صنع منتجات المعادن الالفلزية الأخرى.