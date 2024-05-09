شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع 1% مع زيادة الرهانات على تقليص سعر الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

أسعار الذهب

أسعار الفائدة

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب واحدا بالمئة اليوم الخميس، بعد أن جاء في بيانات من وزارة العمل أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفع أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، ما عزز الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة لاحقا هذا العام.وبحلول الساعة 1414 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.95 بالمئة إلى 2330.51 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.74 بالمئة إلى 2339.40 دولار للأوقية.وانخفض مؤشر الدولار 0.17 بالمئة إلى 105.363.وجاء في تقرير لوزارة العمل اليوم الخميس أن المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت 22 ألفا إلى مستوى فصلي معدل بلغ 231 ألفا للأسبوع المنتهي في الرابع من مايو، مقارنة مع 215 ألف مطالبة توقعها اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم في أحدث أسبوع.وانخفض الدولار مقابل منافسيه بعد تقرير الوظائف، ما يجعل الذهب أقل كلفة لحاملي العملات الأخرى.ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتداولون حاليا بنسبة 67 بالمئة تقريبا خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.9 بالمئة إلى 28.136 دولار للأوقية وصعد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 982.25 دولار للأوقية فيما زاد البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 967.28 دولار للأوقية.