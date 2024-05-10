شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يرتفع فوق 84 دولارًا بفعل الطلب القوي والان نبدء بالتفاصيل

مخزونات النفط الخام

الدمام - شريف احمد - حوم خام برنت فوق 84 دولارًا للبرميل اليوم الجمعة، بعد صدور بيانات هذا الأسبوع أشارت إلى تزايد الطلب في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للخام في العالم، في حين ساهم الصراع المحتدم في الشرق الأوسط في دعم الأسعار.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتًا إلى 84.21 دولارًا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتًا إلى 79.68 دولارًا.وتراجعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بسبب زيادة أعمال مصافي التكرير، وجاء ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات أمس الخميس، أن واردات الصين من النفط في إبريل أعلى من واردات العام الماضي.وعادت الصادرات والواردات الصينية إلى النمو في إبريل بعد انكماشها في الشهر السابق، ما يشير إلى تحسن الطلب.وستتركز الأنظار على بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر الأسبوع المقبل، إذ ستؤثر على مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.