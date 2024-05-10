شكرا لقرائتكم خبر عن الموازنة العامة تنفق 304.4 مليون جنيه على التعليم والصحة بزيادة 60 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع الإنفاق على ملفي الصحة والتعليم إلى 304.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2024/2023 مقسمة بين 124.8 مليار جنيه على ملف الصحة بزيادة 31.5 مليار جنيه بنسبة نمو 33.7%، وبين 179.6 مليار جنيه على ملف التعليم بزيادة 28.4 مليار جنيه بنسبة نمو 18.8%، وفقًا للتقرير المالي الشهري لوزارة المالية.

وارتفع إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة إلى 2.2 تريليون جنيه خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2024/2023، مقابل 1.5 تريليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

أقرت الدولة، 180 مليار جنيه حزمة مالية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، شملت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000-1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، وعلاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين وبحد أدنى 150 جنيهًا بتكلفة 11 مليار جنيه.

حققت الموازنة العامة للدولة، فائضًا أوليًا خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2023/2024، يتجاوز 8 مرات ونصف مقابل نفس الفترة من العام المالي السابق ليصل إلى 416 مليار جنيه بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بتزايد الإيرادات غير الضريبية بنسبة 122.9%، وتحقيق إيرادات ضريبية بأكثر من تريليون جنيه بمعدل نمو 41.2% دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، وذلك من خلال التوسع في أعمال المكينة الهادفة لتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، جاء ذلك وفقًا لتقرير وزارة المالية.