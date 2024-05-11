شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تركيب 3 ملايين 600 ألف عداد كودى للمبانى المخالفة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية انتهت من تنفيذ 3 ملايين 600 الف عداد كودى للمبانى العشوائية والمخالفة، لافتاً إلى أنه تم إجراء ما يقرب من 3 ملايين و900 ألف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة حتى الآن .

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شركات توزيع الكهرباء تلقت 4 مليون 150 ألف طلب تحول من المحاسبة بنظام الممارسة لتركيب عدادات كودية مسبوقة الدفع، موضحاً أن السبب فى زيادة عدد الطلبات على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء اﻻليكترونية هو تكثيف حمﻻت ضبط سارقى التيار الكهربائي والمرور شهريا على مستخدمى نظام الممارسة لضمان اﻻنتظام فى السداد.

وأشار المصدر إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تدرس قررت إلزام مستخدمي نظام الممارسة باستبداله بالعداد الكودى مسبوق الدفع وخاصة بالاماكن الاكثر سرقة للتيار من خلال زيادة نسبة الفقد بها، مشيرا إلى أن يونيو المقبل اخر موعد للمحاسبة بنظام الممارسة.

وقال المصدر أن الوزارة تستهدف خفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء من خلال عدة محاور، أهمها تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع وتكثيف حملات ضبط سارقي التيار وتغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي، لافتا إلى أن الهدف من خطة الوزارة لخفض نسبة الفقد هو الحفاظ على جودة التغذية الكهربائية وتأمين الشبكة القومية من التعديات عليها الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي.



