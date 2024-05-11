وزارة الصناعة والثروة المعدنية تختتم أعمال أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أعمال أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024، الذي أقيم تحت رعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو الجاري، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة أكثر من 522 شركة من 23 دولة، منها 385 شركة عالميّة و115 شركة محليّة.

وتضمن الأسبوع أربعة معارض متخصصة، هي: المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية، والمعرض السعودي للطباعة والتغليف، والمعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية، والمعرض السعودي للتصنيع الذكي.

وأقيم خلال الأسبوع عدد من الفعاليات التي شارك فيها مسؤولون حكوميون وممثلون لشركات القطاع الخاص، حيث عُقدت أكثر من 10 جلسات حول مواضيع متفرقة، منها: تكامل سلاسل إمداد البتروكيماويات ودورها في تعزيز التنافسية الصناعية، والمحتوى المحلي والتوطين ودوره في تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية، والبنية التحتية الصناعية في ظل رحلة التحول الصناعي، إضافةً إلى ممكنات وفرص التصدير والتمويل الصناعي، ورحلة تحول في تنافسية القطاع الصناعي.

كما تضمن أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024، عدة ورش عمل في التميز التشغيلي بالمصانع الوطنية، وفي التعريف بالخدمات والبرامج الداعمة لرواد الأعمال وأصحاب المصانع، وحول مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة في قطاع تطبيقات الكيماويات المتخصصة والتحويلية والكيماويات غير العضوية، إضافةً إلى وفرة المواد الخام وشرح القنوات الرسمية المرتبطة بها، وحول عدالة المنافسة، وأهمية التميز الصناعي والجودة في مصانع المستقبل، وغيرها من المواضيع الهامة في القطاع الصناعي.

ووقّعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال أسبوع الرياض اتفاقية تعاون، مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، بهدف التعاون في تقديم المُمكنات والمنتجات الصناعية إلى عددٍ من الشركات الوطنية العاملة في قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، لرفع قدرتها التنافسية محلياً ودولياً، وإتاحة عدد من المبادرات الداعمة للشركات التقنية، التي تنطبق عليها الشروط والأحكام.

ونظّمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال أسبوع الرياض، فعالية لبرنامج “مصانع المستقبل”، شهدت تكريم معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة 12 مصنعاً متقدماً، و6 مصانع من منح التحول الرقمي من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، كما شهدت الفعالية توقيع وزارة الصناعة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية الصادرات السعودية؛ بهدف تنمية الصادرات السعودية غير النفطية من خلال دعم المصدّرين لتصبح المملكة رائدة في مجالها.

يُذكر أن أسبوع الرياض الدولي للصناعة هو الأبرز من نوعه بالمنطقة من حيث التوجه والابتكار الذي يواكب مستقبل الصناعة العالمية، تماشياً مع تطلعات ومستقبل الصناعة السعودية وتحقيقاً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.