شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الصناعات الغذائية تناقش تحديات شركات الأسماك للتصدير للاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت غرفة الصناعات الغذائية، اجتماعًا موسعًا لشركات الأسماك؛ المؤهلة للتصدير لدول الاتحاد الأوروبي مع ممثل المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة.

رأس الاجتماع الدكتورهاني المنشاوي رئيس شعبة الاسماك ومنتجاتها فى حضور الدكتورة مايسة حمزة القائم بأعمال المدير التنفيذي للغرفة والمستشار الفني لمجلس الإدارة، والدكتور طاهر قدح ممثل المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، بحضور المهندس الشحات سليم مستشار مجلس إدارة الغرفة للتشريعات والعلاقات الحكومية، والدكتور رضا عبد الجليل مدير عام الشئون الفنية وعدد كبير من الشركات الأعضاء.

وفي بداية الاجتماع أكد رئيس الشعبة، على الاهتمام الكبير الذي توليه غرفة الصناعات الغذائية لملف تصدير الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي من خلال توفير برامج التدريب والدعم الفني وحل التحديات التي تواجه الصناعة للارتقاء بالجودة ورفع تنافسية المنتجات الوطنية حفاظا على سمعة الصناعة المصرية من خلال تعزيز التعاون والشراكة مع مختلف الجهات المعنية وربطها بالبحث العلمي.

وفي هذا الصدد تم استعراض التحديات التي تواجه شركات تصنيع الأسماك، ومنها تكرار سحب العينات بأعداد كبيرة وارتفاع تكلفة التحاليل وطول الفترة الزمنية للتحليل وسحب كميات كبيرة من الاسماك للعينة الواحدة مما يشكل عبء على الشركات.

كما طالب بتوسيع قاعدة المعامل المعتمدة بالتحاليل لدى الهيئة القومية لسلامة وموافاة الشركات بالتحاليل المطلوبة الكيميائية والميكروبيولوجية للأسماك المستخرجة من البحار والمياه العذبة ومناطق الاستزراع السمكي والمياه والثلج طبقا لتشريعات الاتحاد الأوروبى .

من جانبه أفاد الدكتور طاهر قدح ممثل المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، أن دور المعمل يقتصر فقط على تحليل العينة، وأن التطابق مسئولية الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأكدت الدكتورة مايسة حمزة القائم بأعمال المدير التنفيذي والمستشار الفني لمجلس الإدارة، أن غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي لا تدخر جهدا في حل اية عقبات تواجه السادة الاعضاء فور عرضها، حيث يتم التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية والهيئات المعنية المختلفة فى اسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن الغرفة شريك استراتيجي للعديد من الجهات ومنها الهيئة القومية لسلامة الغذاء وممثلة في العديد من اللجان المتخصصة بالهيئات المختلفة.



أشارت إلى توقيع الغرفة العديد من بروتوكولات التعاون مع الجهات المعنية لخدمة الأعضاء مثل المعمل المركزي للمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد و ذلك في إطار دعم الخدمات المقدمة للشركات، وربط مشروعات تطوير الصناعة بالمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة .

واختتم رئيس الشعبة الاجتماع تم الخروج بتوصيات بمطالبة المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات بقائمة بالتحاليل المطلوبة لتصدير منتجات الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي والحدود المسموح بها، ودراسة زيادة نسبة الخصم المالى على التحاليل لشركات الأسماك المؤهلة للتصدير لدول الاتحاد الاوروبى .