شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مجموعات سلعية ساهمت في ارتفاع صادرات مصر إلى الأردن عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تطور حركة الصادرات والواردات بين مصر والأردن في الفترة الأخيرة.

وسجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن ارتفاعا بلغ 864 مليون دولار بنهاية العام الماضي 2023، مقابل 990 مليون دولار عام 2022 ، وجاء توزيع أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الأردن خلال عام 2023 كما يلي:

- وقود وزيوت معدنية بقيمة 107 مليون دولار.

-محضرات خضر وفواكه وأغذية بقيمة 73.4 مليون دولار.

-خضر وفواكه بقيمة 60.6 مليون دولار.

-الات وأجهزة كهربائية بقيمة 40.6 مليون دولار.

-ملابس جاهزة بقيمة 41 مليون دولار.

وإجمالا سجلت قيمة الصادرات المصرية للأردن 658 مليون دولار خلال عام 2023، مقابل 732 مليون دولار خلال عام 2022، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 206 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 259 مليون دولار خلال عام 2022.