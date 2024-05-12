شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية: تبكير مواعيد صرف مرتبات يونية للعاملين بالدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدء صرف مرتبات يونيو يوم 9 من الشهر نفسه

أكدت وزارة المالية، أنه سيتم تبكير مواعيد مرتبات يونيه المقبل للعاملين بالدولة بمناسبة إغلاق السنة المالية للعام 2023/ 2024، وعيد الأضحى، بحيث يبدأ الصرف اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9 يونية 2024.

قال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تحديد الأيام من 9 إلى 13 يونية 2024 لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها، أخذًا فى الاعتبار أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.