شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «كهرباء السعودية» تقفز إلى 897 مليون ريال في الربع الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح الشركة السعودية للكهرباء، بنسبة 86.9%، في الربع الأول من 2024، مسجلا 897 مليون ريال، مقابل 480 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود الارتفاع في صافي الدخل للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى الارتفاع في الإيراد المطلوب المعترف به خلال الربع الحالي الذي يعزى إلى ارتفاع العائد التنظيمي ونمو قاعدة الأصول المنظمة.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: إيرادات جديدة تخص تطوير مشاريع إنشاء محطات وخطوط نقل لصالح عملاء الشركة، وارتفاع إيرادات شركة ضوئيات نتيجة لنمو المشتركين بخدمة الألياف الضوئية للمنازل.

وأشارت إلى أن من ضمن الأسباب: انخفاض تكاليف التمويل، وارتفاع أرباح حصة الشركة في الاستثمارات المسجلة بطريقة حقوق الملكية، وانخفاض مخصص الذمم المدينة لمستهلكي الكهرباء نتيجة لتحسن التحصيل وموسمية المبيعات.

وقابل ما سبق جزئياً: ارتفاع مصاريف التشغيل والصيانة نتيجة لنمو الأعمال والأصول وارتفاع الأحمال، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، وارتفاع مخصص الزكاة.

ويعود الارتفاع في صافي الدخل للربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض تكاليف الشركة التشغيلية نتيجة انخفاض الكميات المباعة للربع الحالي بالإضافة إلى ارتفاع الإيراد المطلوب المعترف به خلال الربع الحالي نظراً لارتفاع معدل العائد التنظيمي ونمو قاعدة الأصول المنظمة بالمقارنة بالربع السابق.