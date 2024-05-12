شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «زين» إلى 67 مليون ريال في الربع الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول، تراجع الربح الصافي للربع الأول للعام 2024 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023 نتيجة إتمام الشركة لصفقة بيع البنية التحتية للأبراج خلال الربع الأول من عام 2023 بمبلغ 1,144 مليار ريال، ما يعني إعادة تبويب القوائم المالية للربع الأول من 2023. وعودة الشركة لمسارها الطبيعي بناءَ على عملياتها التشغيلية.

وأشارت إلى أن بالرغم من ارتفاع تكلفة التمويل بمقدار 7 ملايين ريال؛ فقد بلغ صافي الربح للشركة خلال الربع الأول من العام 2024 قبل الزكاة 79 مليون ريال مقارنة بـ 24 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023 (بعد استثناء الربح من صفقة الأبراج بقيمة 1.1 مليار ريال)؛ مما أدى إلى زيادة قدرها 55 مليون ريال مع نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 11 % بما يعادل 74 مليون ريال.

وبلغ صافي ربح الربع الأول من العام الحالي، 67 مليون ريال ، مقارنة بصافي خسارة قدرها 54 مليون ريال في الربع الرابع 2023، بزيادة قدرها 121 مليون ريال.

ويرجع ذلك إلى نمو الأرباح التشغيلية بمبلغ 251 مليون ريال مقارنة بـ 108 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2023، بزيادة قدرها 131.3%، مدفوعةً بانخفاض في الخسائر الائتمانية. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، بنسبة 94%، في الربع الأول من 2024، مسجلة 67 مليون ريال، مقارنة بـ1.137 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.ووفقا لبيان الشركة على تداول، تراجع الربح الصافي للربع الأول للعام 2024 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023 نتيجة إتمام الشركة لصفقة بيع البنية التحتية للأبراج خلال الربع الأول من عام 2023 بمبلغ 1,144 مليار ريال، ما يعني إعادة تبويب القوائم المالية للربع الأول من 2023. وعودة الشركة لمسارها الطبيعي بناءَ على عملياتها التشغيلية.وأشارت إلى أن بالرغم من ارتفاع تكلفة التمويل بمقدار 7 ملايين ريال؛ فقد بلغ صافي الربح للشركة خلال الربع الأول من العام 2024 قبل الزكاة 79 مليون ريال مقارنة بـ 24 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023 (بعد استثناء الربح من صفقة الأبراج بقيمة 1.1 مليار ريال)؛ مما أدى إلى زيادة قدرها 55 مليون ريال مع نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 11 % بما يعادل 74 مليون ريال.وبلغ صافي ربح الربع الأول من العام الحالي، 67 مليون ريال ، مقارنة بصافي خسارة قدرها 54 مليون ريال في الربع الرابع 2023، بزيادة قدرها 121 مليون ريال.ويرجع ذلك إلى نمو الأرباح التشغيلية بمبلغ 251 مليون ريال مقارنة بـ 108 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2023، بزيادة قدرها 131.3%، مدفوعةً بانخفاض في الخسائر الائتمانية.