شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «أنابيب» تقفز إلى 54.8 مليون ريال في الربع الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت الشركة العربية للأنابيب قفزة في أرباح الربع الأول من 2024 بنسبة 376.9%، مسجلة 54.79 مليون ريال، مقابل 11.49 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود ارتفاع صافي الربح إلى زيادة حجم المبيعات والذي يرجع بشكل رئيسي إلى فاعلية الإنتاج والتوريد خلال الربع الأول وكذلك استمرار الشركة في تحسن التكاليف الإنتاجية والتكاليف المالية.

وأضافت أن سبب ارتفاع الربح في الربع الحالي، مقارنة بالربع الرابع من 2023 جاء نتيجة زيادة حجم المبيعات والذي يرجع بشكل رئيسي إلى فاعلية الإنتاج والتوريد خلال الربع الأول وكذلك استمرار الشركة في تحسن التكاليف الإنتاجية والتكاليف المالية.