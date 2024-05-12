شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل 3130 جنيها لعيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تطورات أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد حيث سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3130 جنيها الآن وقت صياغة هذه السطور متراجعا 10 جنيهات قياسا على سعر الإغلاق أمس.

أسعار الذهب الآن في مصر:

عيار 24 يسجل 3577 جنيها.

عيار 21 يسجل 3130 جنيها.

عيار 18 يسجل 2683 جنيها.

الجنيه الذهب 25040 جنيها.

تطورات الذهب

خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب بمصر بنسبة 1.5% ليسجل ارتفاع بمقدار 45 جنيه حيث أغلق تداولات الأسبوع عند 3135 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3090 جنيه للجرام.

استطاع الذهب المحلي أن يجد الزخم الكافي للارتفاع والخروج من منطقة التداولات المحدودة التي سيطرت عليه خلال الفترة الأخيرة، وذلك من جراء ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي الأمر الذي دعم السعر لاختراق المستوى 3100 جنيه للجرام.

في الوقت نفسه نجد أن سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية يشهد تراجع تدريجي ويتداول حالياً عند متوسط سعر 47.40 جنيه لكل دولار، فيما يعد أقل مستوى منذ بداية شهر ابريل وكان قد افتتح الأسبوع الماضي عند متوسط 48 جنيه لكل دولار، وهو الأمر الذي يحد من مكاسب أسعار الذهب.

انتهت مبادرة زيرو جمارك أول أمس المسئولة عن دخول الذهب بدون رسوم جمركية بصحبة العائدين من الخارج، والتي كانت مسئولة عن دخول 4.6 طن من الذهب منذ بدأ تنفيذها من عام مضى.