شكرا لقرائتكم خبر عن «المعمر» توقع عقدا مع وزارة العدل بقيمة 81.2 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم أي إس) عقد مشروع مع وزارة العدل بقيمة 81.2 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مدة العقد 36 شهرا، يشمل: توفير الدعم الفني لتطوير أداء برامج وأنظمة الوزارة.

وأضافت أن الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها: أثر مالي ايجابي في الربع الثاني 2024