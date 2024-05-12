شكرا لقرائتكم خبر عن «المعمر» توقع عقدا مع «كهرباء السعودية» بقيمة 86.46 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس)، اليوم، عقد مشروع خدمات إدارة الشبكة والتواصل وتشغيلها مع الشركة السعودية للكهرباء بمبلغ إجمالي 86,461,360.80 ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الخدمات تشمل: خدمة تحويل العمليات، وخدمات دعم تشغيل الشبكة، وخدمات دعم عمليات الاتصالات.

وأضافت أن العقد يتضمن: خدمات دعم خدمات الشبكة، وخدمات دعم عمليات التعاون، وخدمات دعم عمليات مركز الاتصال.

وأشارت إلى أن مدة العقد 36 شهرا، فيما سينعكس عليها أثر مالي إيجابي في الربع الرابع من عام 2024 إلى الربع الرابع من عام 2027.