شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «صناعة الورق» تقفز إلى 36.3 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الزيادة في المبيعات وتحسن الربحية.

ونوهت بتوقيع اتفاقية شراء مواد أولية التي أسهمت في بناء مخزون إستراتيجي بتكاليف تحافظ على هوامش الربحية المخطط لها لتسهم في الحد من تقلبات أسعار السوق العالمية للفترات القادمة، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع نسبة مجمل الربح للربع الحالي 35.7% مقارنة 24.0% للربع المماثل من العام السابق.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: انخفاض المصاريف التمويلية بقيمة 1.40 مليون ريال وذلك بعد سداد القروض الطويلة الأجل.

ويعود سبب ارتفاع في صافي ربح الشركة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى زيادة المبيعات وتحسن الربحية، فيما وقعت الشركة اتفاقية شراء مواد أولية التي أسهمت في بناء مخزون استراتيجي بتكاليف تحافظ على هوامش الربحية المخطط لها لتسهم في الحد من تقلبات أسعار السوق العالمية للفترات القادمة.

وأوضحت أن ذلك حقق ارتفاعا في نسبة مجمل الربح للربع الحالي 35.7% مقارنة 32.6% للربع السابق.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: انخفاض المصاريف التمويلية بقيمة 1.38 مليون ريال وذلك بعد سداد القروض الطويلة الأجل. الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح الشركة السعودية لصناعة الورق بنسبة 323.9%، في الربع الأول من 2024، مسجلة 36.25 مليون ريال، مقابل 8.55 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الزيادة في المبيعات وتحسن الربحية.ونوهت بتوقيع اتفاقية شراء مواد أولية التي أسهمت في بناء مخزون إستراتيجي بتكاليف تحافظ على هوامش الربحية المخطط لها لتسهم في الحد من تقلبات أسعار السوق العالمية للفترات القادمة، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع نسبة مجمل الربح للربع الحالي 35.7% مقارنة 24.0% للربع المماثل من العام السابق.وأضافت أن من ضمن الأسباب: انخفاض المصاريف التمويلية بقيمة 1.40 مليون ريال وذلك بعد سداد القروض الطويلة الأجل.ويعود سبب ارتفاع في صافي ربح الشركة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى زيادة المبيعات وتحسن الربحية، فيما وقعت الشركة اتفاقية شراء مواد أولية التي أسهمت في بناء مخزون استراتيجي بتكاليف تحافظ على هوامش الربحية المخطط لها لتسهم في الحد من تقلبات أسعار السوق العالمية للفترات القادمة.وأوضحت أن ذلك حقق ارتفاعا في نسبة مجمل الربح للربع الحالي 35.7% مقارنة 32.6% للربع السابق.وأضافت أن من ضمن الأسباب: انخفاض المصاريف التمويلية بقيمة 1.38 مليون ريال وذلك بعد سداد القروض الطويلة الأجل.