شكرا لقرائتكم خبر عن «تهامة»: استقالة عضو بمجلس الإدارة وآخر بلجنة المراجعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق استقالة عضو لجنة المراجعة د. المعتصم بالله علام.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن د. المعتصم بالله تقدم باستقاله أمس، وذلك لظروفه الخاصة وارتباطات عمله.

ونوهت بأن تاريخ سريان الاستقالة، من أمس.

وأعلنت الشركة استقالة عضو مجلس الإدارة د. عنان محمد السبهين (عضو مستقل)، وذلك اعتباراً من تاريخ 09 /05 / 2024، بسبب ظروفها الخاصة.