شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية 4 مقاعد في مجلس إدارة «تهامة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة ع فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لعدد 4 مقاعد شاغرة لاستكمال الدورة الحالية التي بدأت من 14/ 10 / 2021 م وتنتهي في 13 / 10 / 2024 م.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إنه سيتم انتخاب عدد أربعة أعضاء لمجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة القادمة والذي سيتم الاعلان عنه لاحقا بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

ودعت الراغبين في الترشح لعضوية المجلس ممن تتوافر فيهم شروط العضوية وفقا للمتطلبات التي اشتملت عليها الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وما اشتملت عليه سياسات ومعايير واجراءات عضوية مجلس الإدارة الخاصة بالشركة، إلى التقدم بطلب الترشح للجنة الترشيحات بالشركة ابتداءً من تاريخ 13 / 05 / 2024، وإلى موعد أقصاه 12 / 06 / 2024 م.

وأشارت إلى أن الطلب يجب أن يتضمن عدة مستندات وهي: تقديم خطاب رسمي إلى لجنة الترشيحات بالشركة يفيد برغبته في الترشح خلال فترة الإعلان على أن يكون الخطاب مشفوعاً بسيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة وفق النماذج والمتطلبات النظامية ذات العلاقة - نموذج رقم (1) باللغة العربية والإنجليزية والذي يمكن الحصول عليه من موقع هيئة السوق المالية.

وأضافت أن الطلب يجب أن يشمل: تقديم بيان بالشركات المساهمة التي يشارك في عضوية مجلس إدارتها، وتقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.

وأشارت إلى أن الطلب يجب أن يشمل: الإفصاح لمجلس الإدارة والجمعية العامة عن أي حالات تعارض مصالح وفق الإجراءات المقررة من هيئة السوق المالية وتشمل: وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، واشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

ولفتت إلى أن الطلب يجب أن يشمل: تقديم بيان بعدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها إذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة، إضافة إلى اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وملحق للنتائج المالية التي حققتها الشركة المعنية خلال كل سنة من سنوات الدورة. أما إذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة في دورات سابقة، فيجب عليه أن يرفق بياناً بالدورات التي شارك فيها، وتكمل الشركة اللازم.

وأوضحت أن الطلب يجب أن يتضمن: تعبئة نموذج هيئة السوق المالية رقم (3) باللغة العربية واللغة الإنجليزية والذي يمكن الحصول عليه من موقع هيئة السوق المالية، وتوضيح نوع العضوية المترشح لها سواءً كان المرشح يرشح نفسه كعضو تنفيذي أم غير تنفيذي ام مستقل طبقاً للمعايير الواردة في لائحة حوكمة الشركات.

ويرفع مع الطلب صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة العائلة وجواز السفر بالإضافة الى رقم الاتصال الخاص بالمرشح.

ويجب الاطلاع على الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ومنها سياسات ومعايير واجراءات عضوية مجلس الإدارة والتأكد من استيفائها ويتحمل المرشح مسؤولية ذلك، وتسلم طلبات الترشح ومرفقاتها مناولة أو بالبريد الممتاز إلى العنوان: شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة الرياض - حي المحمدية - طريق الملك فهد - مبنى السحاب – الدور الرابع- ص ب 4681 الرياض 11412.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول اليوم، استقالة عضو مجلس الإدارة الدكتورة عنان محمد السبهين.