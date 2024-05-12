شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتطلع لتعويض خسائرها بعد موجة تراجع كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تكبدت سوق الأسهم الأمريكية في وول ستريت مزيد من الخسائر خلال الأيام الماضية، في أسوأ أسبوع لها منذ ستة أشهر، فيما يترقب المستثمرون تعويض هذه الخسائر مع بدء التداول غداً في الأسبوع الجديد بوول ستريت، وفق ما ذكرت شبكة "ياهو فاينانس" الأمريكية. سبب تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.94 نقطة أو 0.2% إلى 4320.06 بعد أن أدى الاضطراب إلى محو المكاسب المتواضعة.

جاء هذا الانخفاض بسبب أسعار الفائدة التي من المحتمل ألا تنخفض كثيرًا قريبًا.

كما تزايدت الضغوط على وول ستريت مع ارتفاع العائدات في سوق السندات إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد.

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ومنذ عدة أشهر وحتى الآن كانت سندات الخزانة الأمريكية تواصل ارتفاعها وتسارعت الأسبوع الماضي بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه من غير المرجح أن يخفض سعر الفائدة الرئيسي بنفس القدر في عام 2024 كما كان يأمل المستثمرون.

وصل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى أعلى مستوى له منذ عام 2001 وهو ما يؤثر سلبا على أسعار الاستثمار لأنه يقلل من التضخم المرتفع.

تراجعت العائدات قليلاً يوم الجمعة مما ساعد مؤشر إس آند بي 500 على الاستقرار إلى حد ما بعد انخفاضه بنسبة 1.6٪ والذي كان الأسوأ منذ مارس.

وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.44% من 4.50% ولا يزال بالقرب من أعلى مستوى له منذ عام 2007. تأثير سعر الفائدة على الأسهم ويقول محللون أنه عندما تدفع السندات فائدة أكبر يكون المستثمرون أقل استعدادًا لدفع أسعار مرتفعة للأسهم وهو ما يشير إلى إمكانية توسع الشراء للأسهم هذا الأسبوع لكن دون المستويات المتوقعة سابقًا.

كما أثرت أسعار الفائدة المرتفعة بشدة على الأسهم التي يُنظر إليها على أنها الأغلى أو تجبر المستثمرين على الانتظار لفترة أطول لتحقيق نمو كبير في المستقبل. أسهم التكنولوجيا الأمريكية يؤثر ارتفاع السندات سلبا على أسهم التكنولوجيا الكبرى حيث قلصت "إنفيديا" خسائرها لهذا الأسبوع إلى 5.2٪ بعد ارتفاعها 1.4٪.

أعطى المنظمون في المملكة المتحدة موافقة مبدئية على صفقة إعادة هيكلة تتولها "مايكروسوفت" لشراء شركة ألعاب الفيديو"أكتيفيشن بليزرد" بقيمة 69 مليار دولار حيث ستكون الصفقة واحدة من أكبر الصفقات التقنية في وقت ارتفعت فيه أسهم أكتيفيشن بليزرد بنسبة 1.7%. وانخفض سهم مايكروسوفت 0.8%. شركات صناعة السيارات تمر أسهم شركات صناعة السيارات بفترة من التقلبات -على وجه التحديد- بعد أن قالت نقابة "يونايتد أوتووركرز" إنها ستنسحب من 38 مصنعًا لشركة "جنرال موتورز" و" ستيلانتيس" في 20 ولاية.

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ولم توسع النقابة إضرابها المحدود ضد "فورد" التي قالت إنه لبى بعض مطالب النقابة.

وارتفع سهم فورد 1.9% بينما انخفض سهم جنرال موتورز 0.4% وارتفع سهم ستيلانتيس 0.1%.

ويبحث عمال السيارات عن زيادات في الأجور ومزايا أخرى وقد يؤدي الإضراب المطول إلى فرض ضغوط تصاعدية على التضخم إذا أدى النقص إلى ارتفاع الأسعار.

تعد هذه الإضرابات مجرد واحدة من قائمة طويلة من التحديات التي تلوح في الأفق على الاقتصاد بما في ذلك الإغلاق المحتمل للحكومة الأمريكية والاستئناف المرتقب لسداد القروض الطلابية والاقتصادات الهشة في جميع أنحاء العالم. توقعات متشائمة لوول ستريت فوق كل ذلك، هناك إدراك راسخ في وول ستريت مفاده أن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول وهو الأمر الذي يؤثر سلبًا على الأسهم هذا الأسبوع (بخلاف القفزات التي قد تحدث) وربما حتى نهاية العام.

وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه قد يرفع سعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى هذا العام.

ومن هنا، فإن المسار الأكثر توقعًا من قبل مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون نصف نقطة مئوية من التخفيضات في عام 2024 من مستوى 5.50٪ إلى 5.75٪. المعدلات المرتفعة تؤدي المعدلات المرتفعة إلى انخفاض التضخم عن طريق إبطاء الاقتصاد عن عمد وخفض أسعار الاستثمارات.

كما أنها تستغرق وقتًا طويلاً حتى تصبح نافذة المفعول بالكامل ويمكن أن تسبب أضرارًا غير متوقعة وبعيدة المدى في الاقتصاد.

وفي وقت سابق من العام الماضي ساعدت أسعار الفائدة المرتفعة في انهيار ثلاثة بنوك أمريكية رفيعة المستوى. ماذا يرى الاقتصاديون؟ يتوقع بعض الاقتصاديين حدوث التخفيض الأول لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل.

على سبيل المثال يتوقع كبير الاقتصاديين في شركة "إي واي" جريجوري داكو حدوث تخفيضات بنسبة 0.75 نقطة مئوية في عام 2024 بانخفاض عن توقعاته السابقة بنقطة مئوية كاملة.

ويقول إن التقارير الأخيرة التي تظهر تباطؤًا في سوق العمل تشير إلى أن الاقتصاد قد يواجه "هبوطًا مدارًا" بسبب ارتفاع معدلات التضخم بدلاً من الهبوط الحاد المؤدي إلى ركود شديد يخشاه بعض المستثمرين. شبح الركود يخيم على الاقتصاد وأشار تقرير إلى أن النشاط التجاري في جميع أنحاء الاقتصاد يعاني من الركود حيث انخفض المقياس الأولي للإنتاج وفقًا لــ"إس آند بي جلوبال" إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر حيث فقدت الشركات في صناعات الخدمات الزخم بالطلب الضعيف لكل من مقدمي الخدمات والتصنيع.

لكن تركيز المستثمرين سيكون على تقارير التضخم حيث من المقرر صدور مؤشر أسعار المنتجين يوم الثلاثاء ومؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء.

يعد تقرير مؤشر أسعار المنتجين مهمًا لأن المكونات الرئيسية تتغذى مباشرة على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي. المؤشرات الصينية في هذا السياق، ارتفعت المؤشرات الصينية بعد تقرير صادر عن بلومبيرج يقول إن المنظمين يدرسون السماح للأجانب بامتلاك المزيد من الأسهم.

وقفز مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 2.3% بينما ارتفعت الأسهم في شنجهاي بنسبة 1.5%.

بينما تراجعت المؤشرات في أماكن أخرى من آسيا في حين كانت حركة الأسهم الأوروبية متباينة. توقعات سوق الأسهم هذا الأسبوع بعد أسبوع تدوال متراجع يتوقع محللون أن يقبل المشترون على شراء عدد من الأسهم لاستغلال فرصة انخفاض أسعارها نسبياً، كما يمكن للمستثمرين الاستمرار في ذلك إذا استمر ارتفاع سوق العمل.

ختاماً، يمكن لتقارير التضخم الأمريكي المتوقع صدورها هذا الأسبوع أن تدفع المؤشرات الرئيسية إلى مستويات قياسية أو تقوم بخفضها.