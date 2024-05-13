شكرا لقرائتكم خبر بدء البيع في مدينة بنان بضاحية الفرسان شمال شرق الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت الشركة الوطنية للإسكان NHC، ومجموعة طلعت مصطفى السعودية، البيع لمشروع «مدينة بَنان» في ضاحية الفرسان شمال شرق الرياض.

وجرى الإعلان عن الشروع ووضع حجر الأساس في مقر الضاحية، بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإسكان الأستاذ إيهاب الحشاني، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى - السعودية، هشام مصطفى، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى - السعودية سليمان المهيدب، وعدد من أعضاء مجلس إدارة وكبار قيادات الشركتين.

وتعد «مدينة بنان» مدينة سكنية ذكية متكاملة الخدمات، تمتد على مساحة 10 ملايين متر مربعة، منها 40% مساحات خضراء شاسعة مفتوحة، وتوفر جودة حياة لأكثر من 120 ألف ساكن في Gated Community، خلال تميزها في الدمج بين أحدث تقنيات المدن الذكية، ومفهوم الأصالة والخصوصية السكنية، مع تطبيق أحدث معايير الاستدامة، لتقديم رؤية جديدة لحياة متكاملة تمثل الوجهة المثالية الأولى للسكن والاستثمار الواعد في الرياض.

وتوفر مدينة بنان أكثر من 27 ألف وحدة سكنية بين شقق وفلل وأراض لسكن العائلات بمساحات مختلفة ومتنوعة.

ويقع مشروع بنان داخل أكبر ضواحي الشركة الوطنية للإسكان العمرانية، ضاحية الفرسان التي تم تصميمها لتقدم نظاما متكاملا للعيش في مدن تواكب رؤية المملكة 2030، بمعايير جديدة وبيئة عمرانية مستدامة، على مساحة 35 مليون متر مربع، موفرة أكثر من 50 ألف وحدة سكنية تسع أكثر من 250 ألف نسمة، وتتميز باحتوائها على أكثر من 190 مرفقا حيويا، تتنوع بين مرافق وخدمات تعليمية وصحية ورياضية وترفيهية، إضافة إلى الحدائق والمساجد والجوامع.

وتغطي المسطحات الخضراء مساحة تتجاوز 6 ملايين متر مربع، لتعطي حيوية وطبيعة خلابة في الضاحية.

يذكر، أن «الوطنية للإسكان» هي الشركة الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري، وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة، وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70%.