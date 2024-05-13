شكرا لقرائتكم خبر تفعيل مجتمع معرفي للمراجعة الداخلية لتبادل الخبرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويهدف الديوان من خلال المجتمع إلى إدارة المعرفة التخصصية في مجال المراجعة الداخلية في القطاع العام، وتبادل الخبرات العملية على المستوى المؤسسي، وتدوين الممارسات العملية والمعرفية التي تتم مشاركتها خلال المجتمع، وتحديد وحصر الخبراء والمتخصصين المشاركين ودعم الباحثين في ذات المجال.
وأكد مدير عام المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء بالديوان العام للمحاسبة طارق الجريفاني أن هذا المجتمع يأتي ليسهم في التطوير المستمر وصقل المهارات والممارسات الفاعلة للمنتمين لمهنة المراجعة الداخلية في القطاع العام، ويعزز من مساهمة المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء في حفظ وإدارة الأصول المعرفية؛ بهدف إثراء الاقتصاد المعرفي الوطني وتبادل المعرفة التخصصية على مستوى القطاع العام.
يذكر أن المنتدى الخامس للمراجعة الداخلية ينظمه الديوان العام للمحاسبة بالتزامن مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بالمراجعة الداخلية، بحضور أكثر من (450) قيادي ومختص من منسوبي إدارات المراجعة الداخلية بالجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان، ومشاركة نخبة من المتحدثين من داخل المملكة وخارجها.
كانت هذه تفاصيل خبر تفعيل مجتمع معرفي للمراجعة الداخلية لتبادل الخبرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.